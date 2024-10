Nations League, i risultati della domenica sera

In questa quarta giornata di Nations League torna alla vittoria la Nazionale dei Tre Leoni. Arnautovic show con l’Austria

È terminata questa domenica di Nations League, l’ultimo weekend di Nazionali prima della sosta di novembre. Diverse partite in campo tra il pomeriggio e la sera con due soli pareggi su otto match.

Nella Lega B da segnalare innanzitutto il ritorno alla vittoria dell’Inghilterra contro la Finlandia per 3-1 con gol di Grealish, Alexander-Arnold e Rice dopo il ko contro la Grecia a Wembley.

Proprio gli ellenici hanno vinto di nuovo, stavolta 2-0 sull’irlanda (Bakasetas e Mantalos). Netta vittoria dell’Austria con tanta Serie A: 5-1 alla Norvegia con doppietta dell’interista Arnautovic e rete di Posch del Bologna. Per Haaland solo un palo. Successo per la Slovenia, 1-0 in Kazakistan.

Nella Lega C invece la Macedonia del Nord ha battuto 2-0 l’Armenia. Pari e patta tra Isole Far Per e Lettonia con Sits che risponde a Sorensen. Chiudiamo con la Lega D: avanti di misura Malta con Andorra (1-0 su rigore) mentre termina 0-0 tra Liechtenstein e Gibilterra con un penalty sbagliato dai padroni di casa all’ultimo minuto del secondo tempo.