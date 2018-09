Negli ultimi giorni si è parlato molto del caos Lega-Fiorentina sulla fascia da capitano, ecco l’analisi di Giorgio Chiellini a Rai Sport

La fascia da capitano uguale per i 20 club di Serie A non ha fatto piacere a tutti. Le proteste più vibranti sono giunte da casa Fiorentina, con i viola che vogliono ricordare l’ex compagno Davide Astori con una fascia personalizzata. E, dopo i botta e risposta tra Lega e club, la situazione è ancora in bilico: sulla vicenda è intervenuto Giorgio Chiellini a Rai Sport.

Ecco le dichiarazioni del centrale difensivo della Juventus: «Questa era una di quelle polemiche che non serviva proprio, temo si sia creata per mancanza di comunicazione: penso che con il buonsenso della Lega verrà trovata una soluzione, è giusto che Davide venga ricordato per sempre. Attraverso il buonsenso i problemi si risolvono sempre».