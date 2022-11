Arrivano i verdetti della Fase a gironi: criteri in caso di parità e Nazionali qualificate ed eliminate ai Mondiali Qatar 2022

Trentadue squadre si giocano il passaggio del turno ai Mondiali Qatar 2022 attraverso la fase a gironi: le 31 che hanno superato le qualificazioni più il Qatar Paese organizzatore. Fra la seconda e la terza giornata saranno emessi i verdetti, che diranno chi passa agli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 e le Nazionali qualificate ed eliminate dal torneo.

La fase a gironi si concluderà il 2 dicembre, mentre gli ottavi di finale sono in programma dal 3 al 6 dicembre 2022.

QUANTE SQUADRE SI QUALIFICANO?

Saranno complessivamente 16, ovvero la metà delle partecipanti, le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022.

Ogni girone esprimerà 2 qualificate, mentre la terza e la quarta squadra saranno eliminate senza possibilità di ripescaggio.

ARRIVO A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE?

Ai Mondiali Qatar 2022 c’è una grossa novità di regolamento rispetto ad altre competizioni importanti come Champions ed Europa League: in caso di arrivo a pari punti, infatti, sarà decisiva la differenza reti generale e non i risultati degli scontri diretti.

Se due Nazionali si equivalgono anche nella differenza reti, come secondo criterio scriminante si considerano i goal totali segnati. Seguono punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, punti fair play e sorteggio.

Criteri scriminanti in caso di arrivo a pari punti:

Differenza reti generale; Reti totali segnate; Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Punti fair play; Sorteggio.

GIRONI: NAZIONALI QUALIFICATE MONDIALI

GRUPPO A: due squadre fra Ecuador, Olanda e Senegal;

due squadre fra Ecuador, Olanda e Senegal; GRUPPO B: due squadre fra Inghilterra, Iran, USA e Galles;

due squadre fra Inghilterra, Iran, USA e Galles; GRUPPO C: due fra Polonia, Argentina, Arabia Saudita e Messico;

due fra Polonia, Argentina, Arabia Saudita e Messico; GRUPPO D: Francia più una fra Australia, Danimarca e Tunisia;

più una fra Australia, Danimarca e Tunisia; GRUPPO E: due fra Spagna, Giappone, Germania e Costa Rica;

due fra Spagna, Giappone, Germania e Costa Rica; GRUPPO F: due fra Belgio, Croazia, Marocco e Canada;

due fra Belgio, Croazia, Marocco e Canada; GRUPPO G: due fra Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun;

due fra Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun; GRUPPO H: due fra Portogallo, Uruguay, Corea del Sud e Ghana.

GIRONI: NAZIONALI ELIMINATE MONDIALI

GRUPPO A: Qatar più una tra Senegal, Olanda ed Ecuador;

più una tra Senegal, Olanda ed Ecuador; GRUPPO B: due tra Galles, USA, Iran e Inghilterra;

due tra Galles, USA, Iran e Inghilterra; GRUPPO C: due tra Messico, Arabia Saudita, Argentina e Polonia;

due tra Messico, Arabia Saudita, Argentina e Polonia; GRUPPO D: due tra Tunisia, Danimarca e Australia;

due tra Tunisia, Danimarca e Australia; GRUPPO E: due tra Costa Rica, Germania, Giappone e Spagna;

due tra Costa Rica, Germania, Giappone e Spagna; GRUPPO F: due tra Canada, Marocco, Croazia e Belgio;

due tra Canada, Marocco, Croazia e Belgio; GRUPPO G: due tra Camerun, Serbia, Svizzera e Brasile;

due tra Camerun, Serbia, Svizzera e Brasile; GRUPPO H: due tra Ghana, Corea del Sud, Uruguay e Portogallo.

*Aggiornato al 26 novembre 2022