Roma, ora la classifica fa paura: le pagelle di Ndicka dopo la sconfitta contro il Como

Roma, le pagelle di Evan Ndicka dopo la sconfitta contro il Como: notte da dimenticare per lui, gravemente colpevole sul primo gol

Ora la Roma comincia a guardarsi all’indietro e la classifica comincia a fare paura. Ieri sera a Como, campo che tolto qualche tifoso vip non dovrebbe causare troppo miedo escenico, i giallorossi del Sor Claudio puntavano alla terza vittoria consecutiva, che avrebbe rilanciato i piani della squadra, e invece prende un uno-due da ko nel finale che scatena la rabbia e la delusione dei tifosi. Tra i tanti negativi ieri in campo, a manifesto del momento c’è Evan Ndicka che non è a non a suo agio come centrale e si fa bruciare da Gabrielloni in occasione dell’1-0: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «A Anticipato da Belotti che sbaglia. Anticipato da Gabrielloni che segna. Pessima giornata».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Perde il duello con Gabrielloni sul gol. Male, anche nella comunicazione con la difesa».

TUTTOSPORT 5.5 – «Tante responsabilità sui gol del Como».

MESSAGGERO 4 – «Torna centrale e si vede ancora una volta che non è il suo ruolo. Senza Hummels la difesa balla troppo e l’errore in marcatura sul gol di Gabrielloni è la ciliegina sulla torta».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Hummels va ko nel riscaldamento e Ndicka passa centrale, in un ruolo che non sa fare (solo Juric lo vedeva lì). Bruciato da Gabrielloni sull’1-0».