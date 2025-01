Pavel Nedved riparte dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto con una squadra

Pavel Nedved riparta dall’Arabia Saudita: dopo le dimissioni dalla Juve l’ex Pallone d’oro sarà il nuovo direttore generale dell’Al-Shabab

Pavel Nedved, dopo le dimissioni con la Juve in seguito ad il caso plusvalenze, riparte dall’Arabia Saudita. Come riportato da Fabrizio Romano l’ex pallone d’oro sarà il nuovo direttore generale dell’Al-Shabab.

Nuova avventura per il dirigente ceco, che dopo le dimissioni con i bianconeri aveva era stato inibito per 8 mesi, sentenza poi ribaltata in appello dove era stato assolto da tutte le accuse dopo il suo ricorso.