Nedved sull’esultanza di Demiral: «Non ha violato il nostro codice etico»

Nedved commenta l’esultanza di Demiral col saluto militare: «Dal nostro punto di vista non ha violato il codice etico del club»

Nelle scorse settimane hanno tenuto banco gli intrecci tra calcio e politica, che hanno visto protagonista la Turchia. Il giocatore della Juve, Merih Demiral, si era lasciato andare a un’esultanza con il saluto militare.

Il dirigente bianconero, Pavel Nedved, in occasione dell’assemblea degli azionisti ha commentato il gesto: «Ho parlato con Demiral, ognuno ha la sua libertà d’espressione, da parte della società volevamo capire il pensiero del ragazzo durante la partita della nazionale. Il suo gesto per sé, anche se è stato forte, dal nostro punto di vista non integra alcuna violazione del codice etico».