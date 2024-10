Nesta: «Non capisco perchè hanno annullato il gol a Vignato; mi tengo la prestazione»

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli nella sfida tutta lombarda contro l’Atalanta

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «C’è grande delusione. Abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno messo tanto dalla panchina. Ho rivisto il gol annullato a Vignato. Non capisco perché abbia fischiato. Retegui e Pablo Mari si sono picchiati tutta la partita e ha lasciato correre. Si può sbagliare ma in quell’azione non succede nulla. È veramente un peccato. Se è fuorigioco va benissimo, ma il fallo non c’è».

PRESTAZIONE – «Mi attacco alla prestazione, che è stata grande. I giocatori erano fuori da un bel po’ oggi li abbiamo recuperati. La partita è stata fatta bene, abbiamo sofferto poco. Poi l’Atalanta è venuta su ma sono molto contento della mia squadra».