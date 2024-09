Newcastle, Tonali si racconta: «Con le SCOMMESSE era come avere DUE vite. Il calcio mi è MANCATO, ora è tutto DIVERSO»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, sulle emozioni provate nel tornare in campo

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha parlato a Sky Sports Uk del suo ritorno in campo.

COME E’ CAMBIATO DOPO LA SQUALIFICA – « Prima avevo due vite, perché ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, nemmeno in allenamento, nemmeno con lo staff. Adesso è completamente diverso. Ogni giorno è diverso, soprattutto con lo staff e i miei compagni di squadra, perché è normale parlare ogni giorno, è normale avere una relazione. Quando arrivo al campo di allenamento, sono sempre la stessa persona: con il mister, con lo staff, con i miei compagni di squadra».

QUANTO GLI E’ MANCATO IL CALCIO – « Prima di questi 10 mesi ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. E ora sono solo una persona, una. In questi mesi mi è mancato il calcio, mi è mancato lo stadio, tutte le emozioni in campo. Ma ora – ha aggiunto – sono tornato e sono tornato, credo, molto bene. Tutta la squadra mi hanno aiutato, ed è stata una sorpresa per me, perché ero un nuovo giocatore. Ero qui da solo due mesi».