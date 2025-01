Newcastle Wolverhampton: dove vederla, orario e probabili formazioni

A St. James Park la sfida di Premier League Everton Newcastle Wolverhampton: le ultime di formazione con orario e dove vederla in tv

Al Goodison Park di Liverpool si giocherà la gara valevole per la 21ª giornata di Premier League tra Newcastle Wolverhampton. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Kelly, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Guimaraes; Gordon, Murphy; Isak. All. Howe.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): José Sà; Doherty, Bueno, Dawson; Semedo, André, Joao Gomes, Ait Nouri; Guedes, Strand Larsen, Hwang Hee-Chan. All. Pereira.

Orario e dove vederla in tv

Newcastle Wolverhampton si gioca alle ore 20.30 di mercoledì 15 gennaio per la 21ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 253). La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.