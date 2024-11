Neymar, ancora un infortunio per lui, la frustrazione del brasiliano – VIDEO

Ancora un infortunio per Neymar: il brasiliano si ferma nella partita dell’Al-Hilal per un problema alla coscia, il gesto di frustazione di O’Ney – VIDEO

Non sembra finire la maledizione infortuni per Neymar. Il brasiliano si è rifatto male durante la partita dell’Al Hilal contro l’Esteghlal ha dovuto lasciare il campo per un fastidio alla coscia, come riportato CNN Brasil.

Neymar injured again? Football is so cruel 💔 pic.twitter.com/vO8cQQKY21 — Jacky (@MCFC_Jacky) November 4, 2024

Le immagini televisive hanno indugiato al momento della sua sostituzione sul gesto di frustrazione, scagliando via parastinchi e bottigliette. Il calciatore è in scadenza di contratto e nel suo futuro, secondo alcuni rumors, potrebbe esserci gli Stati Uniti, con l’Inter Miami che sogna di riformare il trio con Messi e Suarez.