Nicholas Pierini: «Mio padre Alessandro ha marcato Ronaldo»

L’attaccante Nicholas Pierini ha parlato sia delle possibilità di salire con il Sassuolo sia di suo padre

Figlio d’arte – il padre Alessandro ha collezionato oltre 200 presenze in A -, Nicholas Pierini è un attaccante del Sassuolo dalla storia particolare: l’anno scorso ha contribuito alla promozione nella massima serie del Venezia dopo avere conosciuto anche la C e prima ancora la A, per un totale di 5 presenze. Oggi cerca di contribuire con i gol a far risalire gli emiliani dalla B. Ecco estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

IN SERIE C HA FATTO 12 GOL CON RABBIA – «No… Il fatto è che non avevo mai trovato continuità e non stavo bene. A Cesena invece ho fatto un passo indietro per farne due in avanti, ritrovando quella fiducia che avevo perso: grazie al tecnico Viali sono tornato protagonista, mi ha sbloccato».

LA VOLATA PER LA A CON PISA E SPEZIA – «In B non si può mai dire. Lo Spezia è solido, anche da noi non ha preso gol. Il Pisa ha un grande entusiasmo con un ottimo tecnico che trasmette carica e serenità. Noi invece abbiamo una grande qualità, a prescindere da chi gioca e chi entra».

LA B DELL’ANNO SCORSO – «C’erano più squadre a giocarsela. Magari tra due mesi si avvicina qualcuno, non so: la Cremonese, forse Palermo e Samp. Ma attenzione al Cesena».

SE TORNA IN A SARA’ DEFINITIVAMENTE – «Prima arriviamoci…»

IL PADRE ALESSANDRO EX DIFENSORE CENTRALE – «Mi ha fatto capire che il calcio è cambiato, oggi le squadre attaccano e difendono tutte insieme, ai suoi tempi marcava i fenomeni, da Ronaldo a Batistuta: non so se fosse più facile…»