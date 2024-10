Nigeria, dirottato l’aereo di Lookman, Dele-Bashiru e compagni: «Non giochiamo»

Disavventura alla nazionale nigeriana: il volo della squadra diretto in Libia è stato dirottato e poi bloccato su un aeroporto a 200 chilometri dalla destinazione

Disavventura capitata alla Nigeria, che domani dovrebbe giocare il ritorno delle qualificazioni alla Coppa d’Africa con la Libia. L’areo che doveva portare Lookman, Dele-Bashiru e Okoye – tra gli italiani – è stato dirottato su Al Abraq, a 200 chilometri da dove sarebbe dovuto atterrare a causa, come riportano i media locali di alcuni problemi con i passaporti di alcuni giocatori e anche logisitici, con l’arrivo delle nazionali di Sud Sudan (che gioca in Libia le partite domestiche) e Ghana. La squadra è rimasta così bloccata in aeroporto per 14 ore, scatenando l’ira dei calciatori, con il capitano Troost-Ekong che ha così commentato: «In queste condizioni non abbiamo intenzione di giocare. Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hanno dirottato su un altro aeroporto: è stata una decisione delle autorità locali».

La stessa cosa in verità era successa anche la settimana scorsa a ruoli invertiti la settimana scorsa, quando la nazionale libica aveva accusato la Nigeria – che vinse poi all’andata con la rete del laziale Dele-Bashiru – di una pessima accoglienza.