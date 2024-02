Costa d’Avorio, è festa! Haller e Kessié regalano la Coppa d’Africa agli Elefanti

La Costa d’Avorio festeggia la vittoria della Coppa d’Africa dopo il successo in rimonta contro la Nigeria

La Costa d’Avorio festeggia la vittoria della Coppa d’Africa dopo il successo in rimonta contro la Nigeria.

Osimhen e compagni si sono arresi in finale contro gli Elefanti bravi a restare in partita e a ribaltarla nella ripresa. Troos Ekong realizza il vantaggio per le Aquile, ma alla fine Kessié e Haller regalano una vittoria insperata ai padroni di casa.