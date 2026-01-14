Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

Nigeria Marocco 2-3 dcr, semifinale decisa ai rigori! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

Sarà Marocco-Senegal la finale della Coppa d’Africa 2025. Al termine di una maratona calcistica durata oltre due ore, la selezione nordafricana ha staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo superando la Nigeria alla lotteria dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. È stata una partita a scacchi, dominata dalla tensione e dalla paura di perdere, risolta solo dai nervi saldi dei tiratori marocchini e dalle parate di Yassine Bounou (Bono).

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La partita: equilibrio e portieri protagonisti

La sfida è stata tattica e spigolosa. La Nigeria si è affidata alla fisicità di Victor Osimhen, che ha lottato su ogni pallone ma è stato spesso isolato dalla morsa difensiva avversaria. Dall’altra parte, il Marocco guidato dal CT Walid Regragui ha cercato di imporre il proprio palleggio, sfruttando la qualità di Brahim Diaz e le incursioni di Achraf Hakimi. Le occasioni non sono mancate: Stanley Nwabali, portiere rivelazione della Nigeria, ha tenuto in vita i suoi con interventi prodigiosi su Mazraoui ed Ezzalzouli, mentre Bono ha risposto presente sui tentativi di Lookman.

I rigori: Chukwueze tradisce, El Aynaoui non perdona

Dopo 120 minuti a reti bianche, il destino del match si è deciso dal dischetto. La serie è iniziata con il gol di Youssef En-Nesyri per il Marocco, mentre la Nigeria ha subito vacillato con l’errore di Onyemaechi, ipnotizzato da Bono. Dopo le reti di Hakimi, Dele-Bashiru e Ben Seghir, il momento decisivo è arrivato sui piedi di Samuel Chukwueze. L’esterno d’attacco ex Milan ha calciato debolmente, permettendo a Bono di parare e indirizzare la qualificazione. Nonostante l’errore successivo del giovane marocchino Igamane (parato da Nwabali) e il gol della speranza di Onuachu, il match point è capitato sul destro di Neil El Aynaoui. Il centrocampista non ha tremato, spiazzando il portiere e fissando il punteggio sul 3-2 finale (d.c.r.).

Il Marocco festeggia un traguardo storico e si prepara ora alla sfida delle sfide: in finale affronterà il Senegal, in quello che si preannuncia come uno scontro epico per il trono d’Africa.