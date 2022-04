Novellino: «La Sampdoria si salverà. Genoa? Sbagliato cacciare Ballardini»

L’ex allenatore della Sampdoria Novellino ha fatto il punto in chiave salvezza in vista del Derby della Lanterna

Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto in vista del Derby della Lanterna: le parole a Il Secolo XIX.

DERBY – «Ne ho vinti tre su tre in una stagione e poi i genoani ce l’avevano con me perché li avevo fatti rimanere in B. Nel derby non c’è classifica, si gioca solo per vincere. Si prepara in modo diverso, in silenzio, cercando di coinvolgere i ragazzi nel progetto ma anche il nostro grande presidente Garrone».

SAMPDORIA – «La Sampdoria ha qualcosa di più. I risultati non stanno dando ragione a Giampaolo, ma è bravissimo, sarà l’uomo-derby, farà la differenza: vincerà e salverà la Sampdoria, ne sono sicuro. Modulo? Quello di Verona è la soluzione migliore, bisogna solo fidarsi di Giampaolo».

GENOA – «Blessin sta facendo bene anche se ha preso la squadra in condizioni difficili. Non avrei mai cacciato Ballardini».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24