Nuova maglia Juve: ecco perché non ci saranno più le strisce 

La Juventus cambierà look alla sua maglia per la stagione prossima: ecco perché non compariranno più le strisce

Ha fatto scalpore la nuova maglia della Juventus per la stagione 2018/19. La squadra di Allegri vestirà infatti una maglia completamente differente da quella indossata nel corso della sua storia. Non ci saranno infatti più le strisce bianconere, simbolo del club. Il motivo di questa decisione è tutta relativa al marketing.

La maglia a strisce, quella della tradizione, non piace infatti al mercato globale. Le strisce verticali non attirano gli acquirenti e in particolare non sono ben viste negli Stati Uniti dove sono gli arbitri a vestire in questo modo. Secondo gli esperti di marketing, la nuova maglia dovrebbe aumentare le vendite e il nuovo look potrebbe massimizzare l’effetto di CR7.