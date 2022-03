Nuovo Franchi, architetto Hirsch: «Riporteremo a nudo l’aspetto originale»

L’architetto Hirsch ha parlato del progetto del nuovo stadio Franchi

David Hirsch, architetto del progetto vincente del nuovo Franchi, ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina.

L’IDEA – «L’idea sostanziale è stata: eliminare tutto quello che era stato aggiunto dagli anni ‘30 in poi in contesti con sensibilità sul restauro del moderno, riportare a nudo l’aspetto originale e poi intervenire. La Torre di Maratona è un esempio di reversibilità. L’elemento nuovo, la copertura, si mantiene a distanza e quella parte vuota verrà coperta attraverso un elemento tessile che si aprirà e chiuderà in caso di pioggia o di bisogno. Confrontarsi con la Torre è stato una parte molto complicata del progetto».

TRIBUNE – «Vorremmo intervenire sulle gradinate ma per il momento stiamo lavorando ancora su questa interpretazione. È un dettaglio che ci riserviamo di affrontare al momento del progetto. Apriremo anche un tavolo di discussione con il ministero e la sovrintendenza per costruirli insieme».