NUOVO stadio Cagliari, club e comune A LAVORO: c’è l’OBIETTIVO entro il 2025! I DETTAGLI

NUOVO stadio Cagliari, il club e il comune sono A LAVORO: c’è l’OBIETTIVO chiaro entro il 2025! I DETTAGLI e le ULTIME

Il progetto del nuovo stadio del Cagliari ha finalmente visto il primo faccia a faccia ufficiale tra il Comune e la dirigenza rossoblù. L’incontro, avvenuto ieri mattina, ha coinvolto il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo sport Giuseppe Macciotta e quello all’urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu da un lato, e dall’altro il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, insieme all’amministratore delegato Carlo Catte e al direttore generale Stefano Melis.

Durante il vertice, le parti hanno ribadito l’intenzione di collaborare per velocizzare l’iter burocratico, gettando le basi per il futuro impianto. Si è discusso soprattutto della conferenza di servizi decisoria fissata per il 2 ottobre, che avrà il compito di valutare il Paur (Progetto Ambientale Unitario Regionale), una tappa fondamentale per sbloccare la costruzione dello stadio.

Nonostante non siano state fissate tempistiche precise, l’obiettivo comune è ambizioso. Questo incontro segna il primo confronto ufficiale dall’insediamento della nuova Giunta comunale, anche se i lavori tra i tecnici delle due parti sono proseguiti nei mesi scorsi. L’obiettivo è iniziare i lavori di demolizione del Sant’Elia entro il 2025. Lo riporta L’Unione Sarda. L’incontro, previsto da tempo, ha confermato la volontà di procedere rapidamente con la costruzione di una struttura all’altezza del club e della città. I prossimi mesi saranno decisivi per definire i dettagli di un progetto che mira a trasformare non solo la casa del Cagliari, ma anche l’intera zona circostante.

