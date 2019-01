Il West Ham cambia idea: niente Fiorentina, Obiang bloccato!

Marcia indietro del West Ham, che blocca la cessione (quasi fatta) di Pedro Obiang alla Fiorentina: il club londinese non convinto dalle modalità dell’operazione

Sembrava fatta ma, come spesso avviene nel calciomercato, nulla è scontato fino all’ufficialità. Sarebbe infatti al momento congelata la trattativa che avrebbe dovuto portare alla Fiorentina Pedro Obiang dal West Ham United: a bloccare l’operazione lo stesso club inglese, poco convinto delle modalità dell’operazione con i viola. Appena ieri da parte degli Hammers era arrivato semaforo verde per la chiusura dell’affare, con la Fiorentina già pronta ad accogliere la prossima settimana l’ex giocatore della Sampdoria. Qualcosa però nel corso della notte sarebbe evidentemente cambiato.

L’offerta da 10 milioni, divisi tra quota cash e bonus, promessi dai toscani per l’acquisto del giocatore equatoguineano naturalizzato spagnolo, non avrebbe trovato il via libera finale del West Ham. L’entourage del giocatore sarebbe al momento al lavoro per provare a ricomporre la frattura, mentre la Fiorentina – che già ieri pregustava l’annuncio ufficiale dell’acquisto in tempi rapidissimi – per adesso non avrebbe ancora preso nessuna posizione ufficiale. Obiang, ormai in rotta con la società inglese da diversi mesi, era pronto a firmare un contratto valido fino al 2023.