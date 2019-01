Lazio, mercato oltremanica: le due soluzioni per Inzaghi

La Lazio è pronta a sbloccare il mercato in entrata. Primi obiettivi Zappacosta e Darmian. Si studia anche Sala della Samp

L’approdo di Caceres al Parma è ormai questione di dettagli. La cessione del difensore uruguaiano sarà fondamentale per sbloccare il mercato in entrata, con due grandi oggetti del desiderio per Simone Inzaghi. Il primo è Davide Zappacosta dal Chelsea, per il quale la Lazio sta lavorando alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Il secondo è invece Matteo Darmian del Mancester United, per il quale la trattativa è ancora in fase embrionale.

Si tasta il terreno anche per Jacopo Sala, attualmente in forza alla Sampdoria, mentre dalla Salernitana potrebbe rientrare l’olandese Djavan Anderson a sostituire i partenti Basta – contratto in scadenza a giugno – e Patric.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, oltre al già citato Caceres anche il trasferimento in prestito di Alessandro Rossi – attaccante delle giovanili laziali – al Pescara pare in dirittura d’arrivo. Sta prendendo piede anche la cessione di Wallace in Premier presso il Wolverhampton, ma potrebbe anche tornare in Francia.