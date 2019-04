L’ennesima occasione sprecata dal Toro rischia di costare cara in chiave Europa

Il Toro non va oltre lo 0-0 contro il Parma e getta alle ortiche l’occasione di poter alimentare le speranze d’Europa

Dopo tre sconfitte consecutive il Parma interrompe la striscia negativa e porta a casa un pareggio d’oro in chiave salvezza. Non si può dire lo stesso per il Toro che sperava di uscire dal Tardini con una vittoria preziosa per alimentare i sogni Europei. I granata si sono invece infranti contro la difesa crociata. Belotti prima e Zaza poi non hanno saputo creare grossi grattacapi a Sepe che prima di oggi aveva subito 10 gol nelle ultime tre partite. Il pareggio ad occhiali sa tanto di occasione persa per il Toro, che non ha saputo sfruttare nè l’entusiasmo del popolo granata emigrato al Tardini nè il calendario favorevole in questo turno. Gli incroci tra Juve-Milan e Sampdoria-Roma obbligavano la squadra di Mazzarri a cercare in tutti i modi i tre punti e dare seguito alla bella prova di mercoledì.

Ne è uscita invece una partita maschia e confusa. Giocata sul piano dell’agonismo più che tattico e ragionato. Un vero peccato per i torinesi che avevano condotto un ottimo primo tempo grazie alle giocate e alle conclusioni di Berenguer e Baselli. Parigini nel finale di gara sciupa un 3vs1 e al Toro rimane solo un grande amaro in bocca per l’occasione gettata alle ortiche. In attesa dei risultati delle concorrenti che potrebbero divenire fatali per il ritorno del Toro in Europa.