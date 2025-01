Okereke Cagliari, obiettivo concreto per la squadra rossoblu. Nel mezzo un nodo che potrebbe complicare la trattativa

Okereke Cagliari, il direttore sportivo Nereo Bonato vuole il giocatore nigeriano: occhio al grande nodo per sciogliere l’intera trattativa di mercato

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna ha rivelato un retroscena riguardante il classe 97′ Davide Okereke, giocatore che stuzzica la dirigenza del calciomercato Cagliari.

Il quotidiano però ha sottolineato un aspetto non secondario, ovvero che in questo momento l’ex Torino e Venezia si trova in prestito in un’altra squadra. In questa prima parte di stagione ha giocato per il Gaziantep, il tutto mettendo a segno ben 5 reti in sole 12 presenze.

Dove stanno le difficoltà? Stanno nella volontà della squadra turca che potrebbe frapporsi tra il ventisettenne di Lagos e la possibilità di approdare in Sardegna, tornando così in Serie A. Staremo a vedere come si evolverà nei prossimi giorni questa possibile trattativa tra il club sardo e quello lombardo!