Okoli giornata no, ma guai a metterlo in croce (dagli errori si può solo migliorare)

Ieri Okoli è uno dei peggiori in campo durante Atalanta Cremonese, ma errare è umano: imparando a diventare più forte

Per Okoli una giornata “no” ieri contro la Cremonese. Gli errori sono troppi per essere messi da parte: palloni persi, confusione e il tocco di mano sul goal di Koopmeiners che è risultato fatale con il senno di poi.

Fatto sta che il numero 5 dell’Atalanta non merita di essere crocifisso o etichettato come non all’altezza di questa squadra dopo aver sbagliato la sua prima partita in nerazzurro, anche perché è impensabile giocare 38 partite perfette. Fa parte della crescita del ragazzo, soprattutto quando si tratta di fare il grande salto in Serie A. Tempo, serenità e consapevolezza che da prestazione opache si può imparare tanto per diventare più forti.