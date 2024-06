Olanda Austria: la grande impresa di RANGNICK, fa la STORIA come Prohaska e Schachner. Tra lui e KOEMAN ci sono un GOL e DUE voti di DIFFERENZA

Colpaccio dell’Austria che batte 3-2 l’Olanda in una partita al cardiopalma. Grande prestazione dei ragazzi di Rangnick

Olanda-Austria è stata una gara spumeggiante, che ha rivoluzionato le gerarchie nel gruppo D di Euro2024. La formazione guidata da Rangnick era terza in classifica e al termine dei 90 minuti si è trovata prima. Non capitava in un grande torneo dal 1978, quando ai Mondiali in Argentina la nazionale di Krankl, Schachner e Prohaska (bei nomi, ve lo assicuriamo per chi non c’era) incrociò anche l’Italia e ne uscì sconfitta 1-0 per una rete di rapina di Paolo Rossi. Ieri il gol di differenza tra le due squadre lo ha segnato Sabitzer, il migliore in campo, in una gara nella quale l’Olanda si è trovata a rimontare sempre: due volte c’è riuscita, poi si è arresa. La differenza di voto, nei giudizi de La Gazzetta dello Sport, è invece più ampia per quanto riguarda l’operato dei due Commissari Tecnici.

KOEMAN – voto 5,5: «Prova a svegliare i suoi nell’intervallo, ma l’Olanda è svagata».

RANGNICK – voto 7,5: «L’Austria continuerà a essere una rivale scomoda anche più avanti».