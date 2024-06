Olanda Koeman: «Depay sa di dover fare meglio, senza di lui non si va lontano»

Le parole di Ronaldo Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Austria

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida tra l’Olanda e l’Austria a Euro 2024. Di seguito le sue parole.

DEPAY – «Depay è autocritico e sa di poter fare meglio. Certamente ha una storia di infortuni, non mi aspettavo che fosse già al top della forma. Ma è chiaro che deve migliorare. Per me non è un argomento di discussione, giocherà contro l’Austria. L’ho sostituito contro la Polonia perché dovevamo fare qualcosa di diverso con Wout Weghorst. E pensavo che fosse necessario fare lo stesso anche contro la Francia. Ma Memphis non è il capocannoniere della squadra olandese per caso, lo tengo sempre in considerazione durante le partite. Senza un buona versione di Memphis sarà difficile andare lontano. La squadra ha bisogno di lui e lui ha bisogno della squadra. Se riuscirà a mantenere il possesso palla domani e ci sarà un collegamento a centrocampo, allora sarà un elemento importante».

ZIRKZEE – «Non ha più la febbre, domani vedremo se sarà abbastanza in forma per sedersi in panchina».

PARTITA CON L’AUSTRIA – «Vogliamo vincere la partita ed essere primi nel girone. L’Austria non è da sottovalutare per il suo modo di giocare e di mettere pressione all’avversario. Dobbiamo stare molto attenti con la palla, ci saranno molti uno contro uno in campo, ma ci siamo preparati su questo aspetto. Se giochi troppo corto e perdi palla ti massacrano».