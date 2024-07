Olimpiadi 2024: vittoria con BRIVIDO per GIAPPONE e FRANCIA, il resoconto

Olimpiadi 2024: doppia vittoria per Francia e Giappone, che faticano non poco contro la Guinea e Mali: il resoconto

Si chiude la seconda giornata del calcio alle Olimpiadi 2024 con le vittorie di Francia e Giappone contro Guinea e Mali. Entrambe le squadre hanno faticato ad arrivare alla vittoria finale, trovando il gol solo negli ultimi minuti.

Per la Francia decisiva la rete di Sildillia, terzino del Friburgo, al 78′. Per quanto riguarda la squadra nipponica il gol porta la firma di Yamamoto all’82; nel finale occasione per il pareggio per i maliani che ottengono un rigore al 96′: dal dischetto va Cheicka Doumbia, che però non trova lo specchio.