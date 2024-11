Onana sicuro: «Quella leggenda deve rimanere al Manchester United»

Le dichiarazioni del portiere del Manchester United Onana sulla permanenza della leggenda Van Nistelrooy

Ai microfoni di ‘TNT Sports‘, il portiere del Manchester United Onana ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della leggenda Van Nistelrooy. Le parole dell’ex Inter.

LE PAROLE – «Permanenza di Van Nistelrooy? È una cosa che vorrei al 100%. È un’ottima persona e un ottimo allenatore. Ha molta esperienza e ha fatto grandi cose da quando è qui. L’abbiamo avuto per qualche giorno come primo allenatore e i giocatori sono contenti, ma non è una cosa che possiamo decidere noi. Il club ha preso una decisione e noi dobbiamo accettarla perché la decisione finale spetta a loro».