Oristanio: «Venezia? La SCELTA GIUSTA visto il progetto ambizioso. Su RANIERI vi dico...»

Oristanio, nuovo attaccante del Venezia, ecco le dichiarazioni del rinforzo veneto davanti ai giornalisti. LE PAROLE

«Sono molto contento di essere qui. E’ una bellissima città, spettacolare. Il primo giorno che sono venuto qui ho scattato delle foto e visto la città, avendo così modo di vederla e girarla un pò. E’ una città molto caratteristica e particolare. Ne sono rimasto affascinato, proprio per le sue origini e strutture. Innanzitutto il progetto tecnico, che è grandissimo, di cui il direttore e anche gli altri dirigenti mi hanno parlato molto bene. Mi hanno convinto subito. Siamo una squadra giovane, ma con alcuni ragazzi con più esperienza, quindi molto bilanciata. Le idee del mister le stiamo applicando, imparando e stiamo lavorando in settimana. Bisogna essere umili, con grande spirito di sacrificio per adattarsi alle idee del mister, capirle e metterle in campo dando il 110% ogni partita, essendo avversari scomodi in casa ma anche fuori. Anche se, con il nostro pubblico in casa, siamo un pò facilitati e sicuramente abbiamo una spinta in più, il dodicesimo uomo. Fuori casa dovremmo comunque prendere punti, che è la cosa più importante. Non dovremo dare nulla per scontato e prendere delle partite sotto gamba. L’atteggiamento sarà una delle cose più importanti. Ranieri? E’ stato il mio primo anno in Serie A quindi vuoi o non vuoi ti lascia qualcosa. La prima esperienza nella mia terra tornato in Olanda e sono volato in Serie A che è uno dei campionati europei più difficili e penso possiamo dirlo. Un anno non è tanto ma cominci ad acquisire qualcosina in più, a capire dei meccanismi e dei piccoli dettagli. Mister Ranieri mi ha lasciato molto, anche a livello umano. Lo ringrazio veramente perché il primo anno in Serie A non è mai facile per nessuno e siamo riusciti a concludere conquistando il nostro obiettivo che era la salvezza. Anche per questo lo ringrazio».