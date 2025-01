Orsolini Bologna: a marzo una convocazione: «Non voglio mettere in difficoltà Spalletti, anzi... Ora penso solo a questo»

Riccardo Orsolini, con le sue ultime prestazioni convincenti, può rientrare nel giro della nazionale? Le parole dell’attaccante del Bologna

Riccardo Orsolini è uno dei protagonisti principali dell’ottimo momento di forma del Bologna e le sue prestazioni lo hanno rimesso in orbita nazionale in vista dei prossimi impegni dell’Italia a marzo. Di seguito le sue parole a DAZN su una possibile convocazione.

«Non è stato un inizio come ce lo aspettavamo. Il gol a freddo ci ha messo la partita in salita: siamo stati bravi a imporre il nostro gioco, nonostante un terreno di gioco non perfetto a causa del freddo. Volevamo dare continuità alle prestazione. Spalletti? Non voglio mettere in difficoltà nessuno (ride ndr). Devo continuare a fare queste prestazioni per la classifica e per la squadra. Anzi, devo provare a spendermi di più per i compagni»