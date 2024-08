Osimhen Napoli, Bruscolotti: «So che in Europa NON PIACE per alcuni COMPORTAMENTI»

Le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex calciatori del Napoli, sulla vicenda di Victor Osimhen, in uscita dai partenopei

Ospite a Radio Kiss Kiss l’ex calciatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha parlato della vicenda di Victor Osimhen, in uscita sul mercato, ma senza l’offerta giusta ancora arrivata. Di seguito le sue parole.

«E’ una situazione particolare, sembrava che tutto fosse già fatto. Però s’è arenato tutto, però mi dicono che il calciatore non piaccia molto in Europa per via di alcuni comportamenti. La prima cosa è il comportamento dentro e fuori dal campo e bisogna avere rispetto dei compagni»