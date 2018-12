Osti sul mercato: «Andersen e Quagliarella via? Dico che…»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato del mercato del club doriano. Ecco le sue parole

Joachim Andersen alla Juventus o all’Inter? Fabio Quagliarella al Milan? Questo e molto altro nelle dichiarazioni di Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, intervenuto a margine della festa natalizia dell’Academy blucerchiata. Il direttore sportivo ha parlato del momento della Samp e del futuro di Andersen: «Siamo contenti di sapere che i nostri giocatori siano seguiti, ma in questo momento vorremmo essere concentrati solo sul campionato. Per il calciomercato c’è tempo, vogliamo che le voci non infastidiscano e non tolgano concentrazione ai nostri calciatori».

Non sono mancate poi le parole sul futuro di Quagliarella, cercato dal Milan ma vicino al rinnovo: «C’è la volontà di Fabio di proseguire con noi e la volontà della Samp di andare avanti con lui. Alla base c’è una grande stima nei confronti di Quagliarella calciatore, ma soprattutto nei confronti del Quagliarella uomo. Penso dia una grande mano a Giampaolo nello spogliatoio per far crescere i più giovani, dei quali la Sampdoria avrà bisogno in futuro».

