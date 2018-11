Osvaldo, ex calciatore di Roma e Juventus tornerà in Italia nel 2019, ma per cantare: sarà in tour con la sua band

Pablo Daniel Osvaldo tornerà in Italia nel 2019. L’ex attaccante di Roma, Fiorentina e Juventus, farà visita al nostro paese l’anno prossimo, ma non per giocare a calcio: per cantare. Infatti, Osvaldo, dopo esser stato da alcuni definitivo come il nuovo Batistuta, ha iniziato pian piano il suo declino che l’ha portato a soli 30 anni ad annunciare il suo ritiro dal mondo del calcio.

L’italo-argentino ha da qualche tempo intrapreso una carriera da rocker ottenendo anche un buon seguito. E ora, dopo il lancio del singolo “Desorden”, verrà in Italia nel 2019 con la sua band “Barrio Viejo” per una tappa del suo tour internazionale che toccherà anche Olbia, Imola, Sassari, Paganica e Pisa.