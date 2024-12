Ottolini Genoa: «Vieira profilo giusto per noi, ha portato qualcosa di differente»

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita contro il Milan

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Milan Genoa: di seguito le sue parole.

«Ci aspettiamo di onorare la serata e fare una partita di livello, come abbiamo fatto ultimamente e come deve fare sempre il Genoa. Vieira? Quando si deve fare una scelta così, si analizzano tante cose. Abbiamo pensato che lui fosse il profilo giusto e lui ha portato qualcosa di differente a livello tattico e di atteggiamento. Compleanno del Milan contro il club più antico? Il calcio è bello anche per questo, credo che sia una cosa bella per tutti che il Milan festeggi i 125 anni giocando contro il club più antico d’Italia»