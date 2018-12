Ozil o Martial: colpo Champions per l’Inter

L’Inter pensa a Mesut Ozil e ad Anthony Martial per rinforzare la squadra di Spalletti. Possibile un colpo a gennaio

L’Inter vuole un nuovo colpo per puntare dritto alla Champions League. I nerazzurri non possono fallire, Luciano Spalletti, in caso di mancata qualificazione alla Champions verrebbe automaticamente esonerato e la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un regalo al tecnico di Certaldo. Mesut Ozil e l’Arsenal sono sempre più lontani e l’Inter resta alla finestra. Il trequartista tedesco è stato escluso dal tecnico Emery anche nell’ultimo derby di Coppa di Lega contro il Tottenham, per motivi tattici, e ora rischia di fare le valigie già durante la sessione invernale del calciomercato.

Nell’ultimo mese il giocatore è rimasto in panchina contro il Bournemouth, ha giocato solo gli ultimi 20 minuti col Southampton e ha giocato da titolare solo contro il Qarabag in Europa League, in un gara ininfluente. Il giocatore potrebbe andare via a gennaio e l’Inter è sulle sue tracce da tempo. Un altro nome buono per l’Inter è quello di Anthony Martial. Il classe ’95 ha il contratto in scadenza ma lo United potrebbe prolungare l’accordo grazie a una clausola inserita nel contratto. I nerazzurri potrebbero bussare alle porte degli inglesi, provando a ingaggiare l’esterno francese a gennaio.