Pagelle Atalanta Real Madrid, Top e Flop del match di Champions League - Calcio News 24

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Champions League: pagelle Atalanta-Real Madrid

TOP:

La dinamicità di Samardzic e la buona volontà di Kolasinac (migliore in campo). Non delude le aspettative Ademola Lookman ne tanto meno De Ketelaere.

FLOP:

Seppur Ederson e Hien siano stati sfortunati nel goal di Bellingham, dall’altra le difficoltà di De Roon (influenzate dalla forza del Real) in fase difensiva seppur a centrocampo dia una grande mano. Male Retegui che per poco non fa un 3-3. Peccato che sia a porta vuota.