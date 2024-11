Pagelle Belgio-Italia, i Top e i Flop della partita di Nations League

I Top e i Flop del match valido per la Nations League 2024/25: pagelle Belgio-Italia tra promossi e bocciati

Le pagelle dei protagonisti del match tra Belgio-Italia, valida per la Nations League 2024/2025. Di seguito i Top e i Flop

I TOP

Nel Belgio, che subisce totalmente il gioco azzurro ma finisce per avere 5 palle gol nella ripresa che avrebbero potuto determinare un esito diverso, il migliore è Trossard. Instancabile, tocca una grande quantità di palloni ed è attivo in tutte le situazioni pericolose dei suoi. Un bel tiro al volo da una respinta di Di Lorenzo trova l’opposizione di un attento Donnarumma. Nell’Italia sono tanti a meritare un plauso. Scegliamo Tonali in quanto match-winner, ma anche per la lucidità delle sue giocate e per il continuo movimento che propone. Fisicamente è apparso in perfette condizioni e è stato bravo nell’alternare diversi ritmi all’interno della partita. E attenzione: nel primo tempo ha sfiorato il bis su un inserimento non meno tempestivo di quello che ha determinato lo 0-1.

I FLOP

Parlano di Vermeeren come del nuovo De Bruyne. Sarà bene che per le qualificazioni Mondiali torni in nazionale l’originale, a prescindere del valore della copia Tedesco ne ha molto bisogno. Tra gli azzurri Retegui non ha brillato. O meglio, lo ha iniziato a fare quando ormai il cambio con Kean era pronto. Si è impegnato molto, ma Spalletti si è lamentato nel primo tempo per come non ha garantito la giusta profondità. Nella ripresa ha gestito male una bella accelerazione, ritardando colpevolmente il tempo dello scarico.