Cambiaso sempre più centrale, il suo coast to coast porta al pareggio la Juve: le pagelle

Le pagelle di Andrea Cambiaso, decisivo nel pareggio della Juve contro il Lille: il suo coast to coast spacca in due i francesi e porta al rigore

La Juve pareggia con il Lille rimontando lo svantaggio iniziale e forse con qualche rammarico può pensare di aver lasciato due punti per strada. Quella dei bianconeri è una buona prova di collettivo dove tutti fanno bene – con il solo Cabal decisamente negativo e su Kalulu i giudizi si dividono – ma senza nessuno che spicca: la giocata decisiva della partita dei bianconeri però, quella che porta al rigore guadagnato da Conceiçao e realizzato da Vlahovic, è quella di Cambiaso. Un coast to coast da un’area all’altra che spezza in due la squadra francese. Di seguito le sue pagelle (con il curioso fatto che i due giornali torinesi si dimenticano di citarla).

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Primo tempo con poca spinta e zero cross. Poi nella ripresa aumenta i giri del motore e piazza subito la discesa da cui nasce il fallo da rigore che porta al definitivo pari».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Di nuovo a destra, controlla Sahraoui senza affanni e spinge con continuità. Spezza il Lille con una volata coast-to-coast di 60 metri e arriva il rigore del pareggio. Chiude a sinistra a controllare Zeghrova».

TUTTOSPORT 6.5 – «Preferito a Savona, conta sull’esperienza per bloccare Sahraoui. Ma non si limita a difendere: sostiene la manovra cercando anche il gol con un tiro dalla distanza».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «È suo il coast to coast che porta al rigore su Conceicao. Azione di grande qualità. E quando passa a sinistra contiene Zhegrova».

LA REPUBBLICA 6.5 – « Primo tempo troppo cauto, ripresa all’arma bianca».

LA STAMPA 6 – «Utile tatticamente anche se meno arrembante del solito».