PAGELLE Croazia-Albania, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Croazia-Albania

Le pagelle dei protagonisti del match tra Croazia-Albania, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

CROAZIA

Kramaric merita sicuramente di essere tra i TOP di questa partita: senza di lui ci sarebbe stata una sconfitta anche per certi versi, forse meritata. Trascinatore davanti così come Livakovic che salva porta,e in parte risultato. Dietro la lavagna due centrocampisti spenti come Brozovic e Modric. Menzione d’onore per Mario Pasalic.

ALBANIA

Partita pazza quella di Gjasula: dall’autorete alla rete nel finale che regala il punto. Strakosha nel primo tempo fa due miracoli, mentre a centrocampo c’è da sottolineare la puntualità dell’interista Asllani. Menzione d’onore per Laci.