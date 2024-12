Pagelle Fiorentina Cagliari, i voti ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: PAGELLE FIORENTINA CAGLIARI

I voti, i top e i flop del match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Fiorentina Cagliari.

TOP:

Cataldi oggi ha disputato la sua miglior partita con la Fiorentina: facendo la differenza e trovando il goal come ciliegina sulla torta. Menzione d’onore per i vari Ranieri e Comuzzo danno la quantità così come Dodò per quanto riguarda la velocità, e ovviamente il solito De Gea a proteggere.

FLOP:

Non un brutto Cagliari, ma dall’altra parte non si esenti da errori: Viola e Marin incolori, in attacco invece se non c’è Luvumbo a dare qualche speranza, Roberto Piccoli invece diventa un fantasma.