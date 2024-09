PAGELLE Juve-PSV, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Champions League: pagelle Juve-PSV

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 1ª giornata del campionato di Champions League 2024/2025: pagelle Juve-PSV.

TOP: In tanti i giocatori della Juve a candidarsi come migliore in campo. Partendo da Yildiz, che con il suo gol alla Del Piero supera proprio Alex come più giovane marcatore della storia bianconera in Champions, poi McKennie, ripescato da Thiago Motta e che con la sua aggressione in gegenpressing avvia l’azione del primo gol e poi fa il raddoppio. Infine anche Nico Gonzalez: un debutto in Champions con assist e gol forse non lo immaginava nemmeno lui.

FLOP: De Jong si presentava alla sfida come il principale pericolo per i bianconeri, ma la prova dell’attaccante olandese è completamente annullata da Bremer, che non gli concede nulla in termini di spazio e occasioni. Come giudicare la prestazione di Vlahovic? Ampiamente sufficiente, anche qualcosina di più forse contando anche l’assist per Nico Gonzalez, ma anche oggi ha mostrato momenti di nervosismo, specie nel finale con i compagni che si vede lo cercano con insistenza per farlo segnare.