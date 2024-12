Pagelle Lecce Monza, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I voti, i top e i flop del match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lecce Monza. I dettagli

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lecce Monza.

TOP: Morente per il Lecce è il migliore in campo portando in vantaggio i pugliesi, autore di una partita di qualità. Menzione per Kristovic che prima sbaglia il rigore poi realizza la rete del nuovo vantaggio.

FLOP: Forson disastro dove solo l’arbitro lo ha salvato da un rigore praticamente certo per il Lecce. Turati fa quello che può nonostante i goal subiti. Izzo non all’altezza della situazione.