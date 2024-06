PAGELLE Olanda-Francia, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Olanda-Francia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Olanda-Francia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Si dice che l’Olanda abbia un problema portiere, visto quanti ne sono passati in questi anni. Vedendo stasera, Verbruggen è apparso assolutamente affidabile, andando a chiudere lo specchio tempestivamente ogni qualvolta un avversario ha avuto la possibilità di battere a rete da vicino. Se è vero che Kanté ruba l’occhio, è altrettanto giusto vedere nell’ordinata prestazione di Rabiot una delle motivazioni forti della solida identità della Francia. E se Griezmann non avesse sciupato il pallone datogli dallo juventino (forse quasi ex), il titolo di top sarebbe ancora più forte.

I FLOP – Malino Schouten. Non a caso è il primo, nonché l’unico, a prendersi un’ammonizione. Sa fare di meglio, come del resto il suo compagno di club Veerman, non a caso stasera entrato solo nel finale: Koeman sa che il centrocampo più promettente, tra De Jong e Koopmeiners, è a casa. Nella Francia Giroud è entrato, ma più che un colpo di tacco impossibile non ha tentato. Mbappé ha osservato da fuori, sperando che la sua guarigione proceda spedita.