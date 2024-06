PAGELLE Portogallo-Repubblica Ceca, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la prima giornata di Euro2024: pagelle Portogallo-Repubblica Ceca

Le pagelle dei protagonisti del match tra Portogallo-Repubblica Ceca, valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – L’Uefa il premio al migliore lo ha dato a Vitinha, che ha corso per 4 (ma ha anche rallentato il gioco per lunghi tratti). Romanticamente optiamo per Conceiçao e non perché sia figlio d’arte. Non fa un gran gol, è molto frutto dell’errore della difesa ceca, ma intanto è lì e per uno che è entrato da pochi secondi significa essere puntuale. O molto fortunato, ma in certi casi valgono entrambe le cose quando si combinano bene. Per il lavoro che fa, assolutamente instancabile e attento, nota di merito per Coufal nella Repubblica Ceca.

I FLOP – Leao viene sostituito in qualità di bocciato (senza appello?). Vero, gli spazi non ci sono e il pallone sempre servito sui piedi non lo aiuta. Ma la simulazione davvero sciocca, con cartellino giallo annesso, e una ripresa fantasmatica contribuiscono a farsi i soliti interrogativi. Tenendo conto che oggi La Gazzetta dello Sport intitolava Leao, che occasione: il Portogallo punta sulle sue sterzate… Tra gli sconfitti Hranec fa tutto quel che non si deve fare: autogol (con discreta dose di sfiga, quel pallone respinto da Stanek gli va addosso) e liscio per il 2-1 (con più che sciagurata goffaggine, cade e lascia la sfera apparecchiata a Conceiçao)