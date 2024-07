PAGELLE Romania-Olanda: I TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale degli Europei: pagelle Romania-Olanda

Le pagelle dei protagonisti del match tra Romania e Olanda, valida per gli ottavi di finale degli Europei.

I TOP – Tra gli sconfitti Stanciu ci mette l’anima. Ed è la condizione giusta per considerarlo un po’ meglio rispetto ad alcuni dei suoi che hanno fatto altrettanto ma un po’ di meno e sono naufragati. Gakpo firma il terzo gol (eguagliando Qatar 2022), regala a Malen il raddoppio e fa un coast to coast che segnala la sua brillantezza fisica. Non è un azzardo pensarlo capocannoniere di Euro 2024 se gli Orange viaggiano come oggi.

I FLOP – Sulla fascia di Dumfries c’è enorme sofferenza. Hagi non tiene e Racovitan, entrato al posto di Mogos, è il più in difficoltà di tutti, soprattutto nei primi minuti. Nell’Olanda funziona tutto o quasi: ma Xavi Simons, che pure è frizzante e non poco, talvolta eccede nel compiacimento o nel cercare la migliore postura per battere a rete ed evita così di segnare. Errore da correggere, in fretta.