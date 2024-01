Pagelle Salernitana Juventus: TOP e FLOP all’Arechi

I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Salernitana-Juventus

La Juve fatica, ma riesce a vincere contro la Salernitana al termine di una partita molto combattuta, in cui gli amaranto passano prima in vantaggio con Maggiore, ma dopo che lo stesso Maggiore si fa espellere arriva la rimonta bianconera con Iling Junior e Vlahovic.

TOP:

Una prestazione pienamente promossa quella di Sambia. Il centrocampista francese ha subito creato una buona chance, costringendo il portiere della Juve all’intervento. In occasione del gol decisivo la sua aggressione della profondità che manda in confusione la difesa bianconera. In casa Juve Iling Junior si prende la copertina: entrato al posto di un pessimo Kostic, porta maggiore qualità, oltre al gol. Bene anche McKennie, autore di una prestazione ispirata e di gran sacrificio.

FLOP:

Un tempo solo per Kostic prima di doversi accomodare in panchina per la ripresa, ma tanto è bestato per la maglia nera della partita: nervoso, falloso e impreciso. Guida lo grazia di un cartellino e in occasione del gol sbaglia la chiusura su Sambia e favorisce la manovra degli amaranto che poi porta Maggiore al gol. In casa Salernitana giornata a due facce per Maggiore, che se da una parte segna il gol dell’1-0, lascia poi la squadra in 10 per un doppio giallo evitabile.

VOTI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil 6; Daniliuc 6.5, Gyomber 6.5, Fazio 6.5; Sambia 7 (89′ Martegani sv), Legowski 6.5, Maggiore 6, Bradaric 6.5; Candreva 6, Tchaouna 6.5 (56′ Bronn 6.5); Nwanko 6 (77′ Ikwuemesi 6). All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5.5 (46′ Rugani 6), Bremer 6, Danilo 6; Weah 6 (81′ Nonge sv), McKennie 6.5, Nicolussi 6 (59′ Milik 6), Rabiot 6, Kostic 5 (46′ Iling Junior 6.5); Vlahovic 6.5, Yildiz 6 (68′ Miretti 6). All. Allegri.