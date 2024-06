PAGELLE Scozia-Svizzera, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la seconda giornata di Euro2024: pagelle Scozia-Svizzera

Le pagelle dei protagonisti del match tra Scozia-Svizzera, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

TOP – Sono due i volti di questo match, uno per parte. Per la Scozia McTominay era letteralmente ovunque in campo, compreso nel tabellino dei marcatori dato che alla fine (giustamente) il gol è stato attribuito a lui. Meravigliosa prova anche di Akanji, che ha messo la ciliegina sulla torta anticipando proprio McTominay al 92′ a botta sicura.

FLOP – La palma del peggiore in campo fa a Ralston. Il difensore scozzese va sempre e perennemente in difficoltà quando viene attaccato dal reparto offensivo svizzero, ma l’errore più grande è stato regalare il retropassaggio a Shaqiri che non ha tradito.