PAGELLE Slovenia-Serbia, i TOP e i FLOP del match

Le pagelle dei protagonisti del match tra Slovenia-Serbia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – L’autore del gol della grande illusione slovena merita la copertina. Perché la rete dell’1-0 è fortemente voluta e avrebbe reso orgogliosi tutti quegli allenatori che predicano ai terzini di entrare dentro il campo. Karnicnik approfitta di un errore maldestro di Gacinovic, parte dalla retrovie, supera un uomo andando sull’interno, allarga verso Elsnik e poi va a chiudere l’azione sul secondo palo. Come se non bastasse, ci riprova poco dopo, palesemente in trance agonistica, con un diagonale dai 20 metri che non trova di poco la porta e che segnala, ancora di più, la partecipazione al gioco. Nella Serbia per continuità d’iniziativa Ilic è stato uno dei migliori. E va sottolineato il disegno della traiettoria del calcio d’angolo, che trova Jovic all’impatto per la rete del pari.

I FLOP – Bijol si sognerà anche di notte quel pallone che valeva lo storico accesso ai quarti di finale per la Slovacchia e che non è riuscito a colpire, lasciando a Jovic la possibilità della deviazione. Peraltro all’interno di una partita che, salvo una svirgolata quasi autogol a inizio ripresa, è stata attenta per il difensore dell’Udinese. Nella Serbia l’ingresso di Milinkovic è servito a pochissimo. Se non a creare una quasi crisi di nervi a Lukic che gli ha lasciato il posto e a vederlo arrancare, tra il distratto e il poco volenteroso, in occasione dell’1-0, quando non va a chiudere il cross di Elsnik che regala il vantaggio agli avversari. L’ex laziale dominante che abbiamo ammirato per anni è un lontano ricordo?