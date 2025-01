Pagelle Sparta Praga Inter, i voti ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Champions League: pagelle Sparta Praga Inter

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 7ª giornata di Champions League 2024/2025: pagelle Sparta Praga Inter.

TOP

Lautaro Martinez è tornato e riesce a mettere la firma su un goal molto pesante per l’Inter. Menzione d’onore per un Sommer decisivo e di una retroguardia che comunque regge anche nei momenti più delicati.

FLOP

Dumfries sfortunato per il goal annullato, ma tra i flop continua ad esserci il solito Asllani: troppo poco per stare all’altezza della situazione con l’ennesima occasione buttata al vento. Ritmo alterno quello di Thuram, che comunque non manca in termini d’impegno.