Pagelle Udinese Atalanta, TOP e FLOP del match di Serie A

I top e i flop del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Udinese Atalanta

I TOP e i FLOP del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Udinese Atalanta.

Ha fatto molto meglio l’Udinese, ma non è bastato a vincere. Ecco i migliori e i peggiori delle due squadre.

I TOP

Premiamo Sava tra i padroni di casa. Perché una convinzione maturata negli anni è che i portieri debbano essere bravissimi se riescono a restare inoperosi per tutta la gara, per poi effettuare un unico intervento decisivo. É quanto successo esattamente oggi: l’Atalanta davanti non ha fatto nulla, salvo all’ultimo assalto quando Samardzic stava confezionando il classico gol dell’ex. La risposta è stata eccezionale e, soprattutto risolutiva perché una sconfitta sarebbe stata oltremodo una beffa. Dall’altra parte non ci sono dubbi che Carnesecchi abbia fatto la differenza e, quando non c’è riuscito, è stato salvato dal doppio legno centrato da Sanchez. L’estremo difensore di Gasp ha detto in settimana che non gli si deve dire che in questo momento è il miglior portiere italiano. Va bene se glielo scriviamo?

I FLOP

Vero, Sanchez è rimasto in campo ben oltre l’ora prevista dalla sua condizione fisica. Ma il contributo nel finale di Iker Bravo è stato assolutamente inesistente, anche perché Runjaic è sembrato essere molto soddisfatto dello 0-0. Nell’Atalanta sono tante le cose che non hanno funzionato che stavolta è difficile isolare un’unica prestazione negativa. Eleggiamo quella di Bellanova, che di solito rappresenta la marcia in più, ma oggi non era proprio gara.