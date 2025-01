Caos in casa Palermo, Dionisi e De Sanctis a rischio, ecco i nomi per sostituirli

Caos in casa Palermo: la crisi dei rosanero può fare le prime vittime: in dubbio Dionisi, De Sanctis verso la bocciatura

Regna il caos in casa Palermo: la crisi dei rosanero fuori dalla zona playoff e contestati dalla tifoseria avrebbero convinto, come riportato dal Corriere dello Sport, il City Group a fare alcuni cambi, in particolare a rischio ci sono Dionisi in panchina e De Sanctis in dirigenza.

Per quanto riguarda il tecnico i nomi che si sono fatti per sostituirli ci sono sia nomi di profili esperti – tra questi Maran in primis – e giovani ambiziosi come Aquilani. La dirigenza sta decidendo con molta attenzione il da farsi: se andare avanti con l’ex Sassuolo o decidere chi prendere il suo posto. Per quanto riguarda De Sanctis invece la bocciatura sembra più netta: i nomi, come riportato da TMW, sono l’ex Brescia Francesco Marroccu e l’ex Sampdoria Carlo Osti